Тбилиси, 28 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) посетили посольство США в Тбилиси, чтобы обсудить положение находящегося в тюрьме основателя ЕНД, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 28 апреля сообщила журналистам член «Нацдвижения» Тина Бокучава.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Единственным разумным решением было бы вывезти Саакашвили из страны в гуманитарных целях», — сказала Бокучава.

Она отметила, что в ЕНД опасаются за жизнь бывшего президента. В настоящее время рассматривается вопрос о вхождении Грузии в Евросоюз. Гибель в тюрьме якобы помешает данному процессу.

«Это станет невозможным, когда вся страна увидит целенаправленное убийство Саакашвили», — заявила Бокучава.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.