Ташкент, , 16:17 — REGNUM На днях в одной из школ города Ташкента произошёл интересный случай. В ходе урока узбекского языка в десятом классе русской школы, учительница давала комментарии на русском языке. Новый ученик, прибывший с Украины, на русском языке обратился к учительнице: »Не надо говорить на русском языке, я его ненавижу».

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ответ на резонный вопрос учительницы, «поймешь ли ты то, что я попытаюсь тебе объяснить на узбекском языке», подросток не нашёлся, что ответить.

Одноклассники новичка в доходчивой форме на русском языке, без применения физического насилия, объяснили праправнуку создателя и бессменного лидера украинских националистов Евгения (Евгена) Коновальца и националиста Симона Петлюры, и правнуку лидеров Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры и Андрея Мельника, в какую часть человеческого тела он может поместить свою «мову» и свои претензии.

Необходимо отметить, что, как и в данном случае, огромное большинство учеников русских школ — не этнические славяне, а узбеки, таджики, казахи, корейцы.

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