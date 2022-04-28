Москва, , 16:15 — REGNUM Российской экономике хватит запаса прочности для того, чтобы предотвратить гиперинфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Инфляция Pixabay.com

«Риски гиперинфляции выглядят преувеличенными, — сказал он. — Гиперинфляция означает астрономический рост цен. Но запаса прочности российской экономики даже при условии полномасштабного блокирования энергетического экспорта хватит для того, чтобы предотвратить риск возникновения гиперинфляции. Сложившаяся ситуация позволяет даже переходить к смягчению монетарных условий. Регулятор планирует последующее снижение ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев рассказал, выйдет ли инфляция в РФ за пределы 20%.

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