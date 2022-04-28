Москва, 28 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Надежд на то, что инфляция в России не доберется до 20-процентной отметки, остается мало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

ИА REGNUM Инфляция

«По итогам I квартала 2022 года в месячном выражении даже при некотором замедлении на рубеже марта-апреля она уже подбирается к этому уровню. Удержать инфляцию в этих пределах удастся при существенном снижении ее темпов в последующие месяцы 2022 года, — сказал Фиапшев. — Этому могут способствовать оперативное замещение выпадающих импортных поставок внутренним производством, создание новых или восстановление разорванных логистических цепей, замедление темпов падения производства, снижение инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, подпитываемых не в последнюю очередь неопределенностью на валютном рынке».

Но, как подчеркнул экономист, оснований для такого восстановления или стабилизации в этих сферах пока мало.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что властям России необходимо запустить программы по увеличению темпов импортозамещения.