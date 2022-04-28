Москва, , 16:13 — REGNUM В настоящее время Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, продовольствия и удобрений, и это делает санкционную политику коллективного Запада значительно менее эффективной, а поставленные политиками США и ЕС экономические цели – практически недостижимыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Мировая экономика стоит на пороге глубокого глобального кризиса. Эксперты Всемирного банка заявили, что начинается сильнейший за 50 лет ценовой кризис, цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, а на промышленные товары – на 20%. Особенно тревожно обстоят дела на мировом продовольственном рынке, — сказал Ильинский. — Так, индекс продовольственных цен ФАО в марте месяце в годовом исчислении вырос на 33,6%, а мировые цены на азотные удобрения выросли на 49,1%. Инфляция особенно тяжело ударит по малообеспеченным слоям населения и сделает борьбу с бедностью значительно более сложной».

В связи с этим он отметил, что в Россия в настоящее время – один из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, продовольствия и удобрений.

«Это делает санкционную политику коллективного Запада значительно менее эффективной, а поставленные политиками США и ЕС экономические цели – практически недостижимыми», – убежден профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что торговый баланс РФ останется профицитным, что поможет поддерживать курс рубля на стабильном уровне.