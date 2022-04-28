Москва, 28 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. HR-платформа «Пульс» завоевала престижную международную награду iF Design Award в области дизайна как лучшее решение среди пользовательских приложений. Как сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк», жюри конкурса высоко оценило реализацию сложных десктопных продуктов в простом и понятном интерфейсе мобильной версии «Пульса», единый дизайн всех сервисов платформы и устройств, а также эмоциональную и дружелюбную коммуникацию с пользователем при помощи иллюстраций, подсказок и клиентоориентированного tone of voice.

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HR-платформа «Пульс» — инновационный инструмент полного цикла управления персоналом, доступный на любых устройствах в режиме 24/7. На платформе автоматизирован весь цикл ключевых HR-процессов: привлечение, подбор, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, простые кадровые сервисы, HR-аналитика и отчётность. Сегодня с высокой вовлечённостью «Пульсом» пользуются все сотрудники Сбербанка, ряд компаний экосистемы, а в ближайшее время смогут и любые компании рынка.

«Пульс» — собственная разработка Сбера, — рассказала старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.- Мы вложили в нее все наши знания и нашу душу. Позаботились, чтобы было удобно и полезно каждому сотруднику. Мы гордимся, что UX-дизайн «Пульса» получил признание на международном уровне. И мы рады, что в ближайшее время преимущества «Пульса», который полюбили все сотрудники Сбера, смогут оценить в других компаниях России».