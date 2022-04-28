Лос-Анджелес, США, , 16:11 — REGNUM Модель Хейли Бибер, жена исполнителя Джастина Бибера, рассказала о том, как попала в больницу с подозрением на инсульт. Об этом 28 апреля пишет TMZ.

Джастин Бибер Lou Stejskal

По словам модели, во время обследования в клинике после пережитого микроинсульта, врачи заметили у неё овальное окно — отверстие в межпредсердной перегородке. После чего Бибер назначили операцию, которую она успешно перенесла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Хейли Бибер госпитализировали с подозрением на инсульт. Модель пожаловалась на затруднённую речь, а также онемение пальцев правой руки.

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