Москва, , 16:11 — REGNUM Торговый баланс РФ останется профицитным, что поможет поддерживать курс рубля на стабильном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил приглашенный профессор РЭШ Александр Маланичев.

Добыча нефти

«Вероятно, торговый баланс останется профицитным, что поможет поддерживать курс рубля на стабильном уровне. Доходы бюджета благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на дисконты Urals по отношению к Brent в 30%, останутся на приемлемом уровне», — сказал он.

При этом он уточнил, что сокращение внутреннего спроса на топливо и отказ ряда потребителей и трейдеров от нефтепродуктов на экспортном направлении делает падение добычи нефти неизбежным.

«Например, авиация перестала летать за рубеж, и потребление авиакеросина сократилось. Для смягчения шока спроса необходимо переориентировать поставки на азиатские рынки. Вероятно, что именно их будут освобождать от своей продукции производители нефти с Ближнего Востока, перебрасывая свои объёмы европейским потребителям, – сказал Маланичев. — Кроме того, поскольку экспорт нефти морем по большей части производится через международных трейдеров, которые публично пообещали постепенно свертывать работу с российской нефтью, правильно было бы развивать собственные нефтетрейдерские услуги, в сотрудничестве российских госструктур и нефтегазовых компаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маланичев счел завышенным прогноз о 17-процентном падении нефтедобычи в России в 2022 году.

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