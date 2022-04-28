Джакарта, , 16:09 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что интенсивность извержения вулкана Анак Кракатау начинает ослабевать, сообщает Kompas.

Анак Кракатау Lord Mountbatten

В Индонезии заявили, что снизился риск возникновения цунами из-за извержения вулкана.

«Но судя по аэрофотосъемке, которую мы только что провели, с сегодняшнего дня извержение уменьшилось. Визуально мы видим, что оно ослабевает. Так что, конечно, потенциал цунами также уменьшится», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи в Индонезии выбросил в небо семь раскаленных потоков лавы.

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