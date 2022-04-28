Москва, , 16:07 — REGNUM Прогноз о падении в РФ нефтедобычи на 17% в 2022 году выглядит несколько завышенным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил приглашенный профессор РЭШ Александр Маланичев. Так он прокомментировал соответствующий прогноз главы Минфина РФ Антона Силуанова.

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«Падение добычи нефти в России на 17% по отношению к 2021 году полностью соответствует прогнозу EIA – Американской энергетической администрации. Он подразумевает падение на 3 млн баррелей в сутки по отношению к предыдущему месяцу уже с апреля, чего, скорее всего, не случится, — сказал Маланичев. — Есть долгосрочные контракты, и они выполняются. Единого европейского эмбарго также ждать не стоит. Поэтому, скорее всего, глубина падения несколько завышена. Международное энергетическое агентство уже ждало такого падения в марте, но оно не случилось. Вместо этого выросли поставки на экспорт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что объём добычи нефти в 2022 году в России может снизиться на 17%.

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