Москва, 28 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Зафиксированное Росстатом снижение в РФ цен на свинину и курятину связано в первую очередь с запретом на экспорт пшеницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные официальной статистики о снижении стоимости свиного и куриного мяса и о росте цен на гречку и рис.

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«Что касается подешевевшей свинины и курятины, тут все просто. С одной стороны, запрет на экспорт пшеницы спровоцировал снижение ее стоимости на внутреннем рынке. А от стоимости зерна, как мы помним, очень зависит себестоимость любого мяса. С другой стороны, дикий рост цены на всё мясо (если смотреть в разрезе последних трех месяцев) привёл к снижению его потребления у населения. Не готовы наши граждане покупать мясо по таким ценам, — сказал Ермоленко. — Что касается гречки и риса, то гречку мы только начинаем сеять, и тут пока сложно что-то спрогнозировать. А вот с рисом есть большие опасения насчет его урожайности к осени, связанные с проблемами водоснабжения рисовых полей Краснодарского края».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин, соль, черный чай, печенье, вареные колбасы и гречневая крупа.