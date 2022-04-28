Ульяновск, 28 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и готовится к передаче в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 21-летний студент димитровградского колледжа. По данным правоохранителей, 4 мая 2020 года он подал через интернет заявку на размещение на сайте «Бессмертный полк онлайн» изображения танкового экипажа фашистской дивизии.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о Днях воинской славы России»).

Уголовное дело рассмотрит Ульяновский областной суд.

Напомним, что это не первое уголовное дело в Ульяновской области о реабилитации нацизма из-за размещения фашистской символики на сайте «Бессмертный полк онлайн». Как сообщало ИА REGNUM, раннее правоохранители установили, что житель Димитровграда 30 апреля 2020 года разместил анкеты с фотографиями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны.

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