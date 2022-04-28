Москва, , 16:01 — REGNUM ФАС РФ смогла добиться снижения в России цен на сахар, яйца и другие продукты, однако контролеры не должны переусердствовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в РФ за период с 16 по 22 апреля сахар в среднем подешевел на 1,07%.

Рост цен

«Это, конечно, очень хорошая новость для потребителя, так как он потратит меньше денег на часть продуктовой корзины. Но радоваться смысла не вижу, ведь все относительно. Сахар подешевел не так уж и сильно. Он все ещё стоит практически в два раза больше, чем еще хотя бы три месяца назад. Если говорить о причинах спада цены на сахар, яйца и другие продукты, то, на мой взгляд, здесь прежде всего сказалась скрупулёзная и внимательная работа ФАС. Единственное, что вызывает беспокойство, это чтобы контролеры не переусердствовали, – сказал Ермоленко. — Одно дело, когда идёт спекулятивный сговор производителей или ретейлеров, другое – если удорожание вызвано форс-мажорным обстоятельствам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов РФ зафиксировали снижение цен на сахар.

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