Снижение в РФ цен на сахар объяснили работой антимонопольщиков
Москва, 28 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. ФАС РФ смогла добиться снижения в России цен на сахар, яйца и другие продукты, однако контролеры не должны переусердствовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в РФ за период с 16 по 22 апреля сахар в среднем подешевел на 1,07%.
«Это, конечно, очень хорошая новость для потребителя, так как он потратит меньше денег на часть продуктовой корзины. Но радоваться смысла не вижу, ведь все относительно. Сахар подешевел не так уж и сильно. Он все ещё стоит практически в два раза больше, чем еще хотя бы три месяца назад. Если говорить о причинах спада цены на сахар, яйца и другие продукты, то, на мой взгляд, здесь прежде всего сказалась скрупулёзная и внимательная работа ФАС. Единственное, что вызывает беспокойство, это чтобы контролеры не переусердствовали, – сказал Ермоленко. — Одно дело, когда идёт спекулятивный сговор производителей или ретейлеров, другое – если удорожание вызвано форс-мажорным обстоятельствам».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов РФ зафиксировали снижение цен на сахар.