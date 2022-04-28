Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,69%, до $104,59 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Brent United Nations Photo

«Цены остаются вблизи вчерашних уровней. Основным негативом для рынка остается пандемия в Китае. Также давит на котировки ожидание ужесточение монетарной политики американского регулятора.

Но этого негатива явно недостаточно для того, чтобы вернуть котировки к отметке 100 долларов, а тем более опустить ниже нее.

Рынок пребывает в неопределенности, тема газовой войны в Европе поддерживает котировки незначительно.

Возможно, 29 апреля можно будет увидеть некоторый отскок наверх перед выходными – «медведи», без особого успеха пытающиеся продавить котировки вниз вторую сессию подряд, предпочтут закрыть позиции, чтобы не рисковать», — полагает эксперт.

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