Москва, , 15:59 — REGNUM В РФ необходимо запустить программы по увеличению темпов импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Власти РФ уже работают над ситуацией на трудовом рынке, предлагая попавшим в зону риска сотрудникам переобучение и альтернативные виды работы, субсидирует бизнес и освобождает его от избыточных нормативных требований и проверок, — сказал он. — А что касается растущих цен, то здесь крайне необходимы программы по увеличению темпов налаживания импортозамещения. Необходимо помогать бизнесу открывать новые предприятия, осваивать новые технологии и процессы для вывода на рынок недостающих товаров, а также для создания новых рабочих мест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин рассказал, сколько людей в РФ оказались на грани потери работы.

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