Париж, , 15:59 — REGNUM Ситуация в связи с прекращением поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию будет 2 мая обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза. Об этом 28 апреля рассказал госсекретарь Франции Габриэль Атталь по итогам первого заседания правительства этой страны после выборов французского президента, которые прошли в минувшие выходные.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министры энергетики в ближайший понедельник обсудят ситуацию с топливом после прекращения поставок газа из России в Польшу и Болгарию», — сказал он.

Также Атталь подтвердил участие в этой встрече французской стороны, хотя на данный момент еще не полностью определен новый состав правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов из европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, поскольку доступ к консульским услугам для них теперь затруднен.