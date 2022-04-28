Москва, 28 апреля 2022, 15:58 — REGNUM Реальные располагаемые доходы в России будут падать не только до конца 2022 года, но и в дальнейшем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Владимир Соколов. Безработица. 1986
Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Реальные располагаемые доходы будут падать, скорее всего, не только до конца 2022 года, но, к сожалению, и после. Это зависит от высокой инфляции и высокого темпа роста потребительских цен, — сказал Порочкин. – Во-первых, ситуация на трудовом рынке на данный момент достаточно шаткая, и около 2 млн сотрудников находятся на грани потери работы. Во-вторых, растущие расходы. На сегодняшний день острого дефицита товаров западных производителей, покинувших Россию, еще не наблюдается. А вот когда склады совсем опустеют, а импортозамещение еще не наберет обороты, что будет с ценами на некоторые категории товаров, не совсем понятно, но расходы однозначно будут расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, что рост инфляции замедлится к концу лета 2022 года.

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