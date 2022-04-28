Москва, 28 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы в России будут падать не только до конца 2022 года, но и в дальнейшем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Реальные располагаемые доходы будут падать, скорее всего, не только до конца 2022 года, но, к сожалению, и после. Это зависит от высокой инфляции и высокого темпа роста потребительских цен, — сказал Порочкин. – Во-первых, ситуация на трудовом рынке на данный момент достаточно шаткая, и около 2 млн сотрудников находятся на грани потери работы. Во-вторых, растущие расходы. На сегодняшний день острого дефицита товаров западных производителей, покинувших Россию, еще не наблюдается. А вот когда склады совсем опустеют, а импортозамещение еще не наберет обороты, что будет с ценами на некоторые категории товаров, не совсем понятно, но расходы однозначно будут расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, что рост инфляции замедлится к концу лета 2022 года.