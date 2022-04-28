Тюмень, 28 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Тюменской области в садовом товариществе «Красная горка» 28 апреля сгорели три дома, четыре бани и четыре надворные постройки. Пострадавших нет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В настоящее время на месте еще работают сотрудники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области с начала пожароопасного сезона установлены 16 виновников ландшафтных пожаров.