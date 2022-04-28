Москва, , 15:56 — REGNUM В РФ рост инфляции сдерживает укрепление рубля и благоприятная ситуация на нефтяном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост инфляции в России сдерживают укрепление рубля и его восстановление до январских значений, относительно благоприятная конъюнктура нефтяного рынка, быстрое исчезновение панического спроса на товары в первый месяц спецоперации. Кроме того, показатели скорости инфляции к концу лета–осени должны замедлиться ещё и из-за нового урожая», – убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, каких максимальных значений может достичь уровень инфляции в РФ.

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