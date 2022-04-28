Москва, 28 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В РФ рост инфляции сдерживает укрепление рубля и благоприятная ситуация на нефтяном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Рост инфляции в России сдерживают укрепление рубля и его восстановление до январских значений, относительно благоприятная конъюнктура нефтяного рынка, быстрое исчезновение панического спроса на товары в первый месяц спецоперации. Кроме того, показатели скорости инфляции к концу лета–осени должны замедлиться ещё и из-за нового урожая», – убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, каких максимальных значений может достичь уровень инфляции в РФ.