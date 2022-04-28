Москва, , 15:54 — REGNUM В 2022 году уровень инфляции в России не должен превысить 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Picserver.org

«При текущих инфляционных факторах рост общего уровня цен в стране за год не должен превысить 15%. Максимум – 17%, — сказал он. — Инфляцию разгоняют геополитическая нестабильность, резкое уменьшение совокупного предложения на товары из-за ухода многих иностранных производителей и инвесторов, нарушения логистических и производственных цепочек российских производителей, интегрированных с Западом. Вернутся часть зарубежных брендов, а иностранные инвесторы начнут восстанавливать доверие к России – инфляция уменьшится».

Как уточнил Ковригин, если российские производители не смогут наладить работу в новых условиях, а также если произойдет непредсказуемое умножение геополитических проблем, то инфляция в РФ может стать гиперинфляцией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил, что цены в РФ растут абсолютно на всё и у рядового жителя РФ остаётся все меньше денег на оплату кредитов.

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