Экономист рассказал, какой будет максимальная инфляция в РФ в 2022 году
Москва, 28 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В 2022 году уровень инфляции в России не должен превысить 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«При текущих инфляционных факторах рост общего уровня цен в стране за год не должен превысить 15%. Максимум – 17%, — сказал он. — Инфляцию разгоняют геополитическая нестабильность, резкое уменьшение совокупного предложения на товары из-за ухода многих иностранных производителей и инвесторов, нарушения логистических и производственных цепочек российских производителей, интегрированных с Западом. Вернутся часть зарубежных брендов, а иностранные инвесторы начнут восстанавливать доверие к России – инфляция уменьшится».
Как уточнил Ковригин, если российские производители не смогут наладить работу в новых условиях, а также если произойдет непредсказуемое умножение геополитических проблем, то инфляция в РФ может стать гиперинфляцией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил, что цены в РФ растут абсолютно на всё и у рядового жителя РФ остаётся все меньше денег на оплату кредитов.