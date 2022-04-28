Петрозаводск, , 16:09 — REGNUM В МФЦ Карелии бесплатно напечатают портреты для участников «Бессмертного полка», сообщил 28 апреля глава республики Артур Парфенчиков.

Бессмертный полк Kremin.ru

«Поручил бесплатно печатать всем желающим фотографии портретов к шествию «Бессмертного полка», — сообщил он.

Чтобы получить ламинированную фотографию формата А4 участникам акции необходимо с 28 апреля по 5 мая обратиться в отделы МФЦ республики с заявкой, предоставив сведения о родственнике — участнике войны. Подробности можно уточнить по телефону 8 (8142) 33-30-50.

Также для ветеранов, малоимущих семей, детей войны, инвалидов и семей с детьми-инвалидами бесплатно сделают и штендеры для портретов. Для этого до 8 мая включительно нужно обратиться в типографию «Онежские мастерские» на улице Андропова, 19 или «Твою типографию» на улице «Правды», 29, офис 13.

Напомним, что в 2022 году после двух лет перерыва, шествие «Бессмертный полк» состоится в обычном режиме.

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