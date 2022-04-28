Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,64%, до 72,30 рубля. Евро теряет 0,37%, отступая до 75 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Впервые с весны 2020 года европейская единая валюта торгуется у отметки 75 рублей. Отчасти это обусловлено тем, что на фоне ожиданий повышения учетной ставки ФРС США доллар укрепляется к основным валютам, а также негативными перспективами европейской экономики в свете противостояния с Россией.

Впрочем, темпы укрепления рубля замедляются, чему способствует окончание налогового периода.

Без поддержки со стороны экспортеров, продающих валютную выручку для расчетов с государством, рубль может несколько ослабнуть.

Также рынок ждет решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Если ставка будет снижена больше, чем до 14%, рубль может краткосрочно ослабнуть, но вряд ли курс доллара превысит 75 рублей», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль приблизился к отметке 72 за доллар перед заседанием ЦБ РФ