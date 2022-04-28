Бухарест, 28 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Генеральный совет при мэрии столицы Румынии Бухареста (CGMB) одобрил проект увеличения суммы ряда городских налогов и сборов. Об этом 28 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, с 1 мая текущего года соответствующие выплаты для юридических и физических лиц в Бухаресте вырастут в общей сложности на 5,1%.

Ка отмечено в пояснительной записке к соответствующему изменению в бухарестский Налоговый кодекс, нововведение связано с ростом инфляции в Румынии в целом.

Напомним, ранее парламент Румынии принял постановление, разрешающее местным администрациям вносить собственные корректировки в региональное фискальное законодательство.