Бишкек, 28 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Счетная палата Киргизии провела аудит и выявила допущенные в мэрии Бишкека за 2019–2020 годы финансовые нарушения на сумму свыше 6 млрд 349 млн сомов (5 млрд 648 млн рублей) 525,3 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба ревизионного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Из этой суммы более 350 млн сомов (312 млн рублей) приходится на нецелевое использование средств, 22 млн сомов (19 млн рублей) — на необоснованные выплаты зарплат, более 2 млрд сомов (1 млрд 779 млн рублей) — на сокрытие дебиторской и завышение кредиторской задолженностей, а также 1,5 млрд сомов (1 млрд 334 млн рублей) — на необоснованное выделение денег организациям.

Помимо этого, за два года чиновники столичного муниципалитета необоснованно списали материальные ценности на 107 млн сомов (95 млн рублей) и неоправданно завысили объемы строительно-монтажных работ на более чем 14 млн сомов (около 13 млн рублей), а также допустили недостачу материальных ценностей на 22 млн сомов (19 млн рублей).

Материалы о выявленных в администрации города финансовых нарушениях счётная палата Киргизии передала в генеральную прокуратуру республики.