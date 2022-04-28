Казань, , 15:59 — REGNUM В Казани 31-летнего мужчину подозревают в краже деталей автомобиля, принадлежащего одной из организаций города. Злоумышленник сдал похищенное в ломбард, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Жан Беро. Ломбард

Подозреваемый в начале декабря 2021 года арендовал автомобиль «Хендэ». Позже он снял с него две передние фары и подушку безопасности руля, а затем деформировал бампер и крыло. Похищенное мужчина сдал в ломбард. Материальный ущерб организация оценила в сумму более 128 тыс. рублей. Днем 27 апреля злоумышленника задержали по месту жительства. Он полностью признал вину и сознался в содеянном. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158. УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани генеральный директор одного из предприятий по производству железобетонных изделий обратился в полицию с заявлением о пропаже из помещения ангара завода формы для производства пустотных плит в количестве 32 штук.

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