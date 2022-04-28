Москва, , 15:59 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв резко высказался в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который посоветовал ему «следить за языком». Ведущий назвал оппонента «приблатнённым во власти» и «губернатором в законе» в эфире «Соловьев Live» 28 апреля.

Владимир Соловьёв Dmitry Rozhkov

27 апреля Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время эфира с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым. Как сообщало ИА REGNUM, Куйвашев заступился за уральскую столицу, посоветовал телеведущему следить за словами и заявил, что жители Екатеринбурга ждут Соловьёва в своём городе, чтобы ответить на обвинения.

Теперь Соловьёв, в свою очередь, раскритиковал Куйвашева за разговор «по понятиям».

«Это что сейчас было – следить за языком? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?.. Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом», — сказал ведущий.

Он посоветовал главе региона занять одну из сторон в условиях, когда на Украине идёт специальная военная операция. «Вы с кем – с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?» — добавил Соловьёв.

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