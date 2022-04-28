Париж, 28 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время во Франции госпитализировано 24 430 пациентов, в том числе 1580 человек поступили в больницы за сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 1658 пациентов.

Во Франции за сутки выявили 67 711 случаев заражения коронавирусом.

Всего эпидемия унесла жизни 145 579 человек.

Во Франции 54,3 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса (80,6% от общей численности населения страны) и 53,42 млн прошли полную вакцинацию (79,2% от общей численности населения страны).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства труда Франции, число безработных в стране сократилось на 5% в первом квартале 2022 года.

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