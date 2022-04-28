Москва, , 15:48 — REGNUM В Минтрансе России строят свою стратегию развития авиационной отрасли с использованием преимущественно рыночных механизмов, что даже при учете дополнительного инвестирования от государства вынуждает отрасль упираться в неразрешимые технические проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«В частности, возможности производства и закупки запчастей и самолетов на замену выбывающим западным поставкам подразумевают рентабельность данных процессов.

Но в условиях войны, пусть и экономической, государству гораздо важнее сама возможность поддержания потока авиаперевозок, чем прибыльность конкретных участников процесса.

В частности, к закупкам запчастей и привлечению зарубежных специалистов, а также получению необходимых технологий могут быть привлечены спецслужбы.

Также государственные инвестиции в производство отдельных деталей и самолетов могут осуществляться даже в условиях плановой убыточности.

В конце концов, после того, как нынешние правила функционирования международной финансовой системы и международной торговли относительно России были бессовестно нарушены

Поэтому нет необходимости их соблюдать и нам. Равно как и соблюдать требования по уровню шума и выбросов, навязанные Европой», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ разработал проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года.

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