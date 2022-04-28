Уфа, , 15:49 — REGNUM Пункт временного содержания на базе профилактория «Связист» в Башкирии, где были размещены 209 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, посетил глава республики Радий Хабиров. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Хабиров ознакомился с условиями пребывания и оказания медицинской помощи прибывшим, пообщался с вынужденными переселенцами.

«Со временем сотрудники службы занятости предложат трудовые вакансии и места работы. Желающие смогут пройти переобучение на новые профессии, чтобы повысить свою квалификацию», — приводит пресс-служба его слова.

Родители школьников попросили помочь их детям с адаптацией в новых учебных заведениях.

«Учебный год скоро завершится, и ходить в школу остаётся совсем немного, но мы хотим, чтобы наши дети уже сейчас познакомились со своими будущими учителями и одноклассниками. Нам некуда возвращаться. Хотим остаться жить, учиться и работать в Башкирии», – сообщили родители.

Глава республики заверил, что школьники будут обеспечены всем необходимым и в мае смогут возобновить учёбу.

Сообщается, что после медицинского осмотра были госпитализировали 23 вынужденных переселенца.

«Всем прибывшим гражданам в обязательном порядке окажем помощь в восстановлении необходимых документов и трудоустройстве, а также выдадим единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мы работаем с каждым переселенцем по решению всех возникающих бытовых вопросов. В целом республика готова принять 2419 переселенцев из Донбасса и Украины», — приводит пресс-служба председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 апреля в Башкирию прибыли 17 переселенцев из Херсонской области. Они были размещены в пункте временного размещения на базе уфимского санатория «Зелёная роща». На этой неделе в Башкирию прибыли 306 переселенцев из Донбасса и Украины, включая 69 детей. Их разместили в санаториях и профилакториях Уфы и Стерлитамака.