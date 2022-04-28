Ереван, 28 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В последние годы в Армении наблюдается деградация образования. Об этом 28 апреля заявил на совещании премьер-министр республики Никол Пашинян.

1tv.am Никол Пашинян

«Образование – главнейший вопрос. Есть образование и есть все остальные вопросы», — заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что исследования 2019 года показали, что неграмотность возвращается в общество и стала заметной во всех сферах деятельности. Одной из наиболее важных причин, по мнению Пашиняна, является низкая оплата труда учителей.

«В 2019–2020 годах имелись учителя с заработной платой всего в 30 тысяч драмов (около 5 тыс. рублей), а это серьёзнейшая проблема», — сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что планировалось всем врачам поднять зарплату на 10%, но это не решило бы проблемы. Поэтому запущена добровольная аттестация учителей, после которой они смогут претендовать на повышение зарплаты до 50%. Этим воспользовались почти 600 учителей. Со временем, как сказал премьер-министр, её смогут пройти все учителя.