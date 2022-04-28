Чебоксары, , 15:47 — REGNUM В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор пермскому боксёру и его подельнику, уличённых в сбыте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Весной 2021 года в ведомство поступила оперативная информация о том, что из Марий Эл в Чувашию направляется наркосбытчик. Подозреваемого задержали после оборудования в пригороде Новочебоксарска трёх тайников: в министерстве уточняют, что им оказался боксёр из Перми.

Правоохранители отмечают, что наркотики изъяли из тайников в Марий Эл и Чувашии, а также в Перми во время обыска в арендованном помещении. Всего обнаружено более 5 кг запрещённых веществ.

В ходе расследования задержан сообщник задержанного – 19-летний житель Чебоксар.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Новочебоксарский суд вынес обвинительный приговор, назначив жителю Перми семь лет колонии строгого режима, его сообщнику – шесть лет лишения свободы. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор двум жителям Ульяновской области, которые организовали поставки наркотических средств в особо крупном размере в две республики.

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