Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга совместно с федеральным центром приступило к комплексному развитию города Кронштадта. Планами по развитию туристского потенциала города воинской славы 28 апреля поделился глава города Александр Беглов в рамках «Часа правительства» в Заксобрании Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форт «Кроншлот» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это первая масштабная реконструкция после петровских времён. Общий объём инвестиций – 80 миллиардов рублей», — подчеркнул губернатор.

В Кронштадте создаётся кластер «Остров фортов», который посвящён истории русского флота. Уже открыты две очереди музейно-исторического парка «Патриот», сад памяти и аллея флотоводцев.

Помимо этого начались реставрационные работы на форте «Кроншлот», согласованы планы восстановления фортов «Александр I» и «Пётр I».

Губернатор пригласил петербуржцев и туристов посетить город на острове Котлин и те места, которые представляют особый интерес и значимость. Они смогут оценить, как возрождается Кронштадт.

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