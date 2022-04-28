Берлин, 28 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Власти ФРГ уже поддержали киевский режим в военной сфере и продолжат это делать. Об этом 28 апреля заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с японским премьером Фумио Кисидой, его слова приводит телеканал N-tv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз. Олаф Шольц

«Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага», — сказал он, имея ввиду призыв парламента страны к немецкому правительству о расширении военной помощи Киеву, который прозвучал ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что не исключено, что современным немецким парламентариям не дают покоя лавры Рейхстага, существовавшего в период нацистской Германии.