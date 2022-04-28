Москва, 28 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 200 противодесантных мин в Херсонской области Украины, сообщает 28 апреля пресс-служба ведомства.

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«В Херсонской области при разведке местности росгвардейцы обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, оставленных ВСУ. В одном из них находилось 230 противодесантных мин, подготовленных к установке. Указанные боеприпасы уничтожены безопасным способом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бойцы Росгвардии предотвратили возможную гибель мирного населения и использования мин в отношении военнослужащих РФ.