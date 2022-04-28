Кандагар, Афганистан, , 15:41 — REGNUM В афганской провинции Кандагар мужчина был арестован при попытке обезглавить ранее похищенных двух детей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арестованный BMN Network

Согласно источникам, этого человека зовут Мохаммад Исмаил. Несколько дней назад в провинции Урузган он похитил двух детей своей тёти, десяти и девяти лет, и перевёз их в уезд Аргандаб провинции Кандагар.

Злоумышленник был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в то момент, когда он пытался убить похищенных детей.

Сообщается, что это второй подобный инцидент в провинции Кандагар. Но на этот раз обвиняемый был арестован до совершения преступления.