Кандагар, Афганистан, 28 апреля 2022, 15:41 — REGNUM В афганской провинции Кандагар мужчина был арестован при попытке обезглавить ранее похищенных двух детей. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, этого человека зовут Мохаммад Исмаил. Несколько дней назад в провинции Урузган он похитил двух детей своей тёти, десяти и девяти лет, и перевёз их в уезд Аргандаб провинции Кандагар.
Злоумышленник был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в то момент, когда он пытался убить похищенных детей.
Сообщается, что это второй подобный инцидент в провинции Кандагар. Но на этот раз обвиняемый был арестован до совершения преступления.