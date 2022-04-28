Нижний Новгород, 28 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Около 30% жителей Нижегородской области выразили желание сменить место жительства, перебравшись в другой регион России. Таковы результаты опроса более 2 000 нижегородцев, проведённого аналитиками рекрутингового сервиса «Head Hunter».

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Если в 2020 году к переезду в другую область ради получения лучшей работы были готовы не более 17% респондентов, то к 2022 году их количество увеличилось в 1,8 раза.

Ещё 38% опрошенных периодически задумываются о том, чтобы навсегда уехать из Нижегородской области. Два года назад граждан с такой точкой зрения насчитывалось около 46%.

Вместе с тем доля нижегородцев, которые не намерены никуда переезжать, за это время снизилась с 29% до 27%

При этом больше половины желающих перебраться в другой регион называют причинами такого переезда «новые возможности и интересный опыт». А остальные — хотят улучшить качество жизни за счёт более высокой зарплаты, лучшего климата, экологии и более комфортных условий проживания.

Треть опрошенных жителей Нижегородской области мечтают переселиться в Москву. Жить рядом с морем хотят 14% респондентов. Рассматривают Санкт-Петербург в качестве варианта для переезда на постоянное место жительства 8% нижегородцев.