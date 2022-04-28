Москва, , 15:39 — REGNUM Не стоит испытывать излишний оптимизм по поводу показателей марта по промышленному производству в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

На производстве Информационный цетр правительства Тюменской области

«Показатели, во-первых, обусловлены во многом эффектом низкой базы, поскольку март 2021 года был относительно слабым из-за влияния пандемии коронавируса.

Во-вторых, показатели ещё не отражают в полной мере последствий введения санкций против нашей страны.

Многие производства работают еще на старых запасах и отгружают продукцию по ранее заключенным контрактам.

Кроме того, часть западных потребителей поспешили закупиться в России впрок, опасаясь, что в дальнейшем такой возможности не будет.

Также возрос внутренний спрос — граждане спешили с покупками из опасений, что деньги «сгорят». Цены же в мире по сравнению с мартом 2021 года существенно возросли.

Сами же санкции Запада во многом еще не успели воплотиться в реальные шаги. В дальнейшем же поддерживать рост производства придется государству», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, объём промышленного производства в России в марте вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 3%.

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