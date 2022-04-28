Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск изъявил желание приобрести компанию по производству напитков Coca-Cola. Об этом он сообщил 28 апреля в своём Twitter-аккаунте.

Илон Маск JD Lasica

Маск заявил, что после покупки компании планирует вернуть оригинальный состав одноимённого напитка. «Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть кокаин», — написал он.

Напомним, что в оригинальный состав Coca-Cola входили экстракт листьев коки, а также ореха колы. В 1885 году изначально алкогольный напиток позиционировался как замена наркотикам.

Ранее Илон Маск приобрёл компанию Twitter. Покупка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

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