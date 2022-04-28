Берлин, , 15:38 — REGNUM Инфляция в Германии по итогам апреля ожидается на уровне 7,4%, это максимальное значение с начала года. Такие данные приводит Федеральное статистическое бюро страны.

Ферма в Германии pxhere.com

В апреле в годовом выражении инфляция ускорилась до 7,4% против 7,3% в марте. В феврале она составляла 5,1%, в январе — 4,9%.

Уровень инфляции — изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли в апреле на 0,8%.

Отмечается, что значительный подъём цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Украине, повлиял на рост инфляции. Подобной ситуации не было почти 40 лет, с периода первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном.

«Подобный высокий уровень инфляции в последний раз был зафиксирован в Германии осенью 1981 года», — говорится в сообщении.

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