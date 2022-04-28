Ярославль, 28 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы приняли решение внести в Госдуму России проект закона об изменении в Налоговый кодекс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru В Ярославской областной думе

Ярославцы предлагают увеличить порог дохода для организации на упрощённой системе налогообложения с 200 до 400 млн рублей в год. Для патентной системы порог предлагается увеличить с 60 до 150 млн рублей.

Кроме того, максимальную численность работников предлагается увеличить для индивидуальных предпринимателей на патентной системе с 15 до 50 человек.

«Увеличение предельного дохода индивидуальных предпринимателей позволит их классифицировать как предприятия малого и среднего бизнеса. Эта мера дает возможность большему числу бизнесменов платить налоги по упрощенной системе и «держаться на плаву», — рассказал депутат Ярославской областной думы Илья Осипов.

В пояснительной записке к законопроекту предложение объясняется как существующей, так и прогнозируемой инфляцией. По мнению авторов, по итогам 2022 года она составит 17-20%.