Ереван, 28 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Армении с 1 мая будут отменяют ряд карантинных мер. Об этом 28 апреля сообщила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Учитывая стабилизацию ситуации и снижение темпов распространения пандемии в мире, мы решили отменить некоторые ограничения», — сказала глава ведомства.

Она сообщила, что прибывающим в Армению на самолётах не нужно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, снимаются ограничения на свидания с родственниками для военнослужащих и заключенных.

Также отменяется требование соблюдать дистанцию 1,5 метра на мероприятиях и в образовательных учреждениях. Непривитым от COVID-19 не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста на работе.

Стоит отметить, в Армении в течение 27 апреля выявили три случая заражения коронавирусом. За последние 14 дней в республике был один случай смерти пациента с COVID-19.