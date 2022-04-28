Москва, 28 апреля 2022, 15:34 — REGNUM Высылки российских дипломатов из европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, поскольку доступ к консульским услугам для них теперь затруднен. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
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