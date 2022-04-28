Москва, , 15:34 — REGNUM Высылки российских дипломатов из европейских стран направлены в том числе и против соотечественников, поскольку доступ к консульским услугам для них теперь затруднен. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Массовыми высылками дипломатических работников были затронуты и консульские отделы российских посольств, это, конечно, значительно увеличило нагрузку на сотрудников наших загранучреждений, соответственно, и на соотечественников это распространяется, потому что они не могут в должном объеме с той же скоростью получать услуги от наших загранучреждений», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.

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