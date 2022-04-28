Москва, , 15:33 — REGNUM Трехпроцентный рост промышленного производства, продемонстрированный российской экономикой в марте 2022 года, объясняется рядом факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

На производстве Admoblkaluga.ru

«Причем, следует заметить, что приростная динамика первого квартала текущего года (относительно аналогичных периодов прошлого года) замедлилась именно к марту, поскольку, начиная с этого периода, в 2021 году экономика начала свое «высвобождение» из-под «пандемийного пресса».

Что касается динамики в добывающей и обрабатывающей промышленности, то она показала разнонаправленные вектора (так добыча угля в РФ уменьшилась на 4,7%; металлических руд – снижение на 1%; добыча нефти и природного газа показали рост в 7%), что, во многом, определялось геополитическими тенденциями последних периодов.

В то же время рост, продемонстрированный рядом направлений, таких как производство лекарств, электроники, мебели, бумаги, одежды, можно объяснить, с одной стороны, формированием ажиотажного спроса, пик которого пришелся именно на март, а с другой – выходом и поэтапным замещением отечественными игроками ряда зарубежных компаний с российского рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года объём промышленного производства в России вырос на 9,9% по сравнению с февралём, а в годовом выражении — на 3%.

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