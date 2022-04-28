Джелалабад, Афганистан, , 15:33 — REGNUM Нур Мохаммад Малекзай, врач клинической больницы Нангархарского университета, был убит в результате нападения неизвестных вооружённых лиц в Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство

Местные источники сообщают, что в результате инцидента также был ранен племянник доктора Малекзая, чьё состояние оценивается как критическое.

Нападение на автомобиль врача произошло в то время, когда он возвращался домой. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пока не дали комментариев.