Бишкек, , 15:32 — REGNUM Турция проигнорировала просьбу властей Киргизии не предоставлять боевые беспилотники «Байрактар» Таджикистану. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел Жээнбек Кулубаев на заседании киргизского парламента сегодня, 27 апреля.

Байрактар ТБ2 CeeGee

По его словам, ранее правительство Киргизии просило Турцию воздержаться от поставок военной техники армии Таджикистана, поскольку на киргизско-таджикской границе регулярно вспыхивают вооружённые конфликты из-за спорных приграничных территорий.

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«Но турецкие власти ответили, что это бизнес и желание наращивать военно-техническое сотрудничество», — отметил Кулубаев.

Также претендент на должность главы внешнеполитического ведомства Киргизии сообщил, что МИД дал поручение послу в Турции и другим госорганам изучить информацию о стоимости и количестве БПЛА «Байрактар», которые приобрёл Таджикистан.

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ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся вооружённый конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

В результате него огнестрельные ранения получили 11 киргизских пограничников и один мирный житель. Также оказались повреждены несколько жилых домов, здание войсковой части и высоковольтная линия электропередач. Из зоны боевых действий были эвакуированы более 24 тысяч киргизстанцев.

Ещё один вооружённый конфликт произошёл 12 апреля 2022 года после того, как таджикские военные проникли на киргизскую территорию в Баткенской области. При этом таджикские военнослужащие применили не только лёгкое стрелковое оружие, но и миномёты. Тогда из приграничных сёл Киргизии эвакуировали 644 человека.

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