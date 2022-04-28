София, 28 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Представители Народного собрания (парламент) Болгарии на экстренном заседании 4 мая рассмотрят проект оказания масштабной помощи Украине. Об этом 28 апреля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительной информации, документ предусматривает предоставление Софией украинским вооруженным силам нескольких танков и артиллерийских установок, а также автоматического оружия и боеприпасов. Авторами инициативы являются несколько болгарских партий, входящих в правительственную коалицию Болгарии.

Ранее болгарский премьер-министр Кирил Петков потребовал от народных депутатов «незамедлительно принять решение по данному вопросу». В ходе своего заседания 26 апреля члены Коалиционного совета при кабинете министров Болгарии не смогли прийти к единому мнению относительно процедуры возможных поставок оружия Киеву.